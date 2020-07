Welchen also wählen? Wenn es nur um den Preis geht, liegt der Plug-in-Kombi um exakt 1729,83 Euro günstiger. Aber das kann wohl nicht das entscheidende Kriterium sein. Wichtiger ist das Mobilitätsprofil, das abgedeckt werden soll. Ein praktischer Kombi, gerne auch für die Familie oder fürs Geschäft, mit vielen Fahrten im urbanen Raum und einer Wallbox in der Garage: dazu passt perfekt der Plug-in-Sportswagon. Wer oft weitere Strecken fährt, wenig Lust oder Gelegenheit zum Stromtanken hat und die wirklich angenehme Mildhybrid-Technik mit ihren günstigen Verbrauchswerten zu schätzen weiß, ist mit dem elektrifizierten Diesel gut bedient. Beide Antriebsversionen gibt es natürlich auch in der jeweils anderen Karossierieform – so kommt dann wirklich jeder an das Fahrzeug, das zu ihm und seinem Leben passt.