Test-Ergebnisse liegen vor Oliver Pocher: "Auch ich habe Corona!"

Er befinde sich daher weiter bis mindestens Anfang April in Quarantäne. Körperlich fühle er sich gut und leide nur an einem trockenen Husten. Nach dem positiven Testergebnis richtet Pocher noch einmal einen ernsten Apell an die Menschen: "Bleibt bitte zu Hause, es ist doch wirklich nicht so schwer." Die "Spinner, die immer noch draußen herumlaufen", gefährdeten das Gesundheitssystem. Er fordere einen kompletten Shutdown, da es die Menschen nicht kapieren wollten. "Je früher wir uns an Regeln halten, desto eher haben wir wieder einen Vorsprung, dann ist die Sache viel schneller zu Ende."