München - Die Discokugel dreht sich und glitzert im Scheinwerferlicht, DJ John Munich steht fröhlich-motiviert am Plattenteller – und die Gäste? Essen Pizza, Salat, schlürfen Wodka-Mischgetränke und tanzen – zumindest ein bisserl. "Back to the Roots", heißt die Veranstaltung im P1. Zurück zu den Wurzeln. Aber geht das überhaupt, jetzt, mit Corona und dem Disco-Verbot?