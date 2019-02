Munitionsfund Bayernkaserne: Betroffene Gebiete

Die Wohnbevölkerung im Umfeld ist nur im geringen Maße von der Sperrung betroffen. Die Räume des Kälteschutzprogramms der Landeshauptstadt München für obdachlose Menschen liegen innerhalb der Schutzzone. Zu den Zeiten der Sprengungen werden die kostenlosen Bettplätze der Einrichtung jedoch nicht genutzt. In einzelnen Fällen wird das Sozialreferat in angrenzenden Häusern auf dem Gelände lebende Geflüchtete an anderen Orten unterbringen.