02.07.2019: Abfahrt ins Trainingslager nach Windischgarsten

03.07.2019: Testspiel (Gegner noch nicht bekannt) in Windischgarsten, DANA Arena

07.07.2019: 16 Uhr, Testspiel gegen SV Ried in Windischgarsten, DANA Arena

07.07.2019, Rückkehr aus dem Trainingslager

13.07.2019: Mini-Turnier in Heimstetten

19.07.2019: 1. Spieltag der 3. Liga Saison 2019/2020

TSV 1860: Fünf Wochen Vorbereitung

Bis zum Punktspielstart Mitte Juli hat die Mannschaft also knapp fünf Wochen Zeit, sich auf die zweite Saison der Löwen in der Dritten Liga vorzubereiten. Mit dabei sein wird mit Sicherheit Dennis Dressel. Der 20-Jährige soll in der kommenden Saison beim TSV 1860 eine wichtige Rolle einnehmen – und hat deswegen seinen Vertrag bei den Löwen verlängert.