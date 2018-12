Termine im Januar Trainingslager und Turnier: Der Winter-Fahrplan des FC Bayern

Telekom Cup: Vorbereitungsturnier in Düsseldorf

Wenige Tage nach der Ankunft in München geht es für den Bayern-Tross dann nach Düsseldorf zum Telekom Cup. Am Vorbereitungsturnier am 13. Januar (ab 13 Uhr) nehmen neben den Bayern und der gastgebenden Fortuna auch Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC teil.