Außerdem sprach die Herzogin mit Eltern darüber, welchen "unschätzbaren Wert" die sogenannten "Baby Banks", karitative Einrichtungen für Babyzubehör wie Kleidung und Spielsachen, haben. Laut BBC erzählte Dreifach-Mama Kate, dass sie nach einem früheren Besuch einer solchen Einrichtung zu Hause in Tränen ausgebrochen sei, so sehr hätten sie die Geschichten der Familien emotional mitgenommen. Was diese Familien durchgemacht haben und wie tapfer sie seien "unter außergewöhnlichen Umständen" habe sie tief bewegt.