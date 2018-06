In der Runde der besten Vier trifft der 24-Jährige - er wird seit Anfang des Jahres vom deutschen Ex-Profi Tommy Haas beraten - auf den Kanadier Milos Raonic. Der an Nummer sieben gesetzte Raonic gewann gegen Tomas Berdych (Nr. 3) aus Tschechien 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Damit erreichte der 27-Jährige in diesem Jahr sein zweites Halbfinale auf der Tour.