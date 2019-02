Tennis-Legende im AZ-Interview FC-Bayern-Fan Boris Becker über Liverpool: "Eine denkbar schwierige Aufgabe"

Welchen Eindruck machen die Bayern in dieser Saison bislang auf Sie?

Einen durchwachsenen. Nicht ganz so stark wie in den vergangenen Jahren, das hat viele Gründe. Vor allem, dass Führungsspieler wie Arjen Robben und Franck Ribéry einfach älter geworden sind. Spieler, die nachkommen sollen, wie Kingsley Coman, sind häufiger verletzt. Da wurde vielleicht zu spät realisiert, dass irgendwann junge Spieler nachkommen müssen. Aber es ist erst Februar, in der Meisterschaft hat Dortmund Punkte gelassen. Das wird noch lang bis Mai. Auch das Spiel gegen Liverpool muss erst gespielt werden, dort hat man großen Respekt vor dem FC Bayern. Es ist noch alles möglich.