13.51 Uhr: Rensing hält! Alabas Schuss fischt der Schlussmann kurz vor der Linie raus

13.50 Uhr: Fortuna Düsseldorf beginnt. Ayhan ist der erste Schütze - und trifft. 1:0

13.49 Uhr: Damit heißt es jetzt: Neuer gegen Rensing, Aktueller Bayern-Torhüter gegen ehemaligen Bayern-Torhüter

13.47 Uhr: Nein, es schafft hier keine mehr das Tor. Abpfiff! Es gibt Elmeterschießen!

13.44 Uhr: Jetzt kommen die Bayern wieder. Es geht hin und her. Allerdings bleiben regulär nur noch zwei Minuten, ehe es ins Elfer schießen geht.

13.41 Uhr: Mei o Mei, die Bayern-Abwehr ist aber auch nicht sattelfest. Gleich zwei gute Chancen für Düsseldorf jetzt nacheinander. Glück für die Bayern, dass da kein Tor rauskam!

13.30 Uhr: Schlampiges Abspiel der Bayern im Mittelfeld, Lukebakio stiehlt sich die Kugel und geht wieder schnell in Richtung Tor. Lars Lukas Mai klärt letztlich, allerdings trifft er Lukebakio klar am Fuß. Das hätte eigentlich Elfmeter für Düsseldorf geben müssen!

13.38 Uhr: Zehn Minuten bleiben noch. Schaffen die Bayern hier ein Tor? Verdient wäre es allemal

13.36 Uhr: Die Bayern sind jetzt hier aber deutlich am Drücker, schnüren die Fortuna hinten ein. Alaba mit einem scharfen Ball in die Mitte, Kimmich ist dann etwas überrascht, dass er durchgeht. Das war wieder knapp.

13.34 Uhr: Riesen-Chance für die Bayern! Gnabry flankt hoch und weit in die Box, Coman steht ganz alleine und setzt einen sehr guten Kopfball auf den langen Pfosten. Aber Rensing hält - und wie! Tolle Chance, noch bessere Parade!

13.32 Uhr: Eine eigentlich schlechte Flanke von Sanches findet links doch noch Coman. Der Franzose rutscht im Strafaum aus. Abstoß.

13.30 Uhr: Gleich ist eine halbe Stunde rum. Beide Mannschaften spielen hier munter auf. Es bleiben ja auch nur 15 Minuten, die Partie zu entscheiden.

13.28 Uhr. Das Spiel nimmt deutlich Fahrt auf. Lewandowski wird an der Strafraumkante angespielt. Der Abschluss des Polen wird zur Ecke geklärt. Die bringt dann aber nichts ein.

13.26 Uhr: Und direkt die nächste Chance! Dieses Mal ist es Lukebakio, der alleine (!) vor Neuer auftaucht. Doch der Angreifer trifft den Ball nicht richtig. Das hätte eigentlich die Führung für Düsseldorf sein müssen!

13.25 Uhr: Jetzt mal Düsseldorf länger vorne drin. Usamo macht links Kimmich nass, dann kommt Zimmermann an den Ball. Sei Schuss geht knapp drüber. Doch

13.22 Uhr: Die Fortuna macht das hier nicht schlecht. Bislang finden die Bayern kaum eine Lücke im Abwehrverbund.

13:20 Uhr: Gute Freistoßposition jetzt für die Bayern. Lewandowski wurde zu Fall gebracht. Der versucht es direkt und ballert in die Mauer. Schade!

13.17 Uhr: Und direkt der Gegenzug. Lukebakio wartet an der Abseitsschwelle, bekommt den Ball und geht dann ebenfalls in hohem Tempo in Richtung Grundlinie. Auch sein Querpass findet keinen Abnehmer.

13.16 Uhr: Toller Pass auf Gnabry von Süle in den freien Raum kurz vorm Strafraum. Dann geht es wieder schnell in die gefährliche Zone, den Pass kann Müller in der Mitte dann aber nicht verwerten. Dennoch: Gute Chance!

13.14 Uhr: Das Sanches heute im Mittelfeld ran darf, ist einigermaßen überraschend. Im Trainingslager in Doha war der Portugiese eher einer der unauffälligeren Bayern-Spieler. Niko Kovac hat auf der Bank ja auch noch Thiago oder James sitzen.

13.12 Uhr: Die ersten zehn Minuten sind rum. Der FCB zeigt schon wieder sein Ballbesitzspiel, die Fortuna kommt kaum hinterher. Aber das muss ja nichts heißen...

13.09 Uhr: Die Bayern mit einer tollen Ballstaffette. Über Goretzka und Lewandowski kommt der Ball zu Coman auf Links. Der Franzose nimmt Tempo auf, kommt in die Box und schließt sofort ab. Außennetz.

13.07 Uhr: Konter der Fortuna im eigenen Stadion. Es geht bis zum Strafraum, dann aber packt Süle die Grätsche aus.

13.04 Uhr: Sanches mit dem ersten Torschuss der Partie - der geht aber deutlich links vorbei. Übrigens: Lukebakio war auch schon am Ball, es brandete sofort Applaus auf. Die drei Tore haben die Düsseldorfer nicht vergessen.

13.01 Uhr: Die Bayern haben angestoßen. Wobei das ja bei nur 45 Minuten eher nebensächlich ist. Das ist ja der Modus im Telekom Cup. Sollte es nach 45 Minuten unentschieden stehen, gibt es direkt Elfmeterschießen.

13 Uhr: Los geht es in Düsseldorf

12.55 Uhr: Bei den Bayern steht heute Youngster Lars Lukas Mai in der Abwehrreihe. Die beiden Routiniers Boateng und Hummels dagegen bleiben draußen.

12.50 Uhr: Natürlich beschäftigt auch die unklare Vertragssituation die Gespräche im Vorfeld des Spiels. Friedhelm Funkel sagt, dass er und der Verein sich Anfang nächster Woche wieder zusammen setzen würden. Unterschrieben sei aber noch nichts.

12:34 Uhr Erster Gegner für die Bayern ist Fortuna Düsseldorf - also der "Angstgegner" aus der Hinrunde. Damals erzielte Lukebakio drei Tore in München. Da erinnern wir uns nur ungern dran...

12.28 Uhr: Servus und Hallo im AZ-Liveticker! In einer guten halben Stunde geht es in Düsseldorf los.

___________________________________________________

Telekom Cup 2019 unter geschlossenem Dach

Fünf Tage vor dem Auftakt in der Bundesliga-Rückrunde bei der TSG 1899 Hoffenheim tritt der FC Bayern am Sonntag beim Telekom Cup 2019 an. Mit Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC stehen drei weitere Bundesligisten im Starterfeld. Der deutsche Rekordmeister - soeben aus dem Trainingslager in Doha/Katar zurückgekehrt - und Gastgeber Düsseldorf eröffnen das Turnier am Samstag mit dem ersten Halbfinale. Jedes Spiel dauert 45 Minuten. Sollte es zum Ende der Begegnungen keinen Sieger geben, müssen die Mannschaften direkt ins Elfmeterschießen. Zwischen den beiden erwähnten Halbfinal-Duellen und dem großen Finale wird noch der dritte Platz ausgespielt. Auch die zweite Begegnung des FC Bayern begleiten wir selbstverständlich in unserem Liveticker. (Lesen Sie hier: Das sind die Gewinner und Verlierer von Doha)

Fortuna Düsseldorf: Posse um Vertrag von Trainer Funkel

In Düsseldorf wird gerade heftig über die Zukunft von Trainer Friedhelm Funkel diskutiert. Am Freitag hieß es, der 65-Jährige werde den Verein im Sommer verlassen - Funkel brach bei der Medienrunde in Tränen aus -, am Samstag meldete der Verein, dass man die Gespräche mit Funkel wieder aufnehmen werde.

Die Teilnehmer bleiben in jedem Fall von einem etwaigen Schnee-Chaos verschont: Das Stadiondach der Merkur Spiel-Arena bleibt über die gesamte Dauer geschlossen. Der Stadionrasen wurde während der Vorbereitung an die veränderten Außenbedingungen angepasst, dazu sorgen Heizstrahler für eine völlig neue Atmosphäre.

FC Bayern Titelverteidiger beim Telekom Cup

Der FC Bayern ist das einzige Team, das bisher an allen neun Auflagen des Telekom Cups teilgenommen hat. Vier Mal haben die Münchner diesen Wettbewerb schon gewonnen, zuletzt im Januar und im Juli 2017. Damit steht der Titelverteidiger auch in dieser Statistik ganz oben – vor dem Hamburger SV (sieben Teilnahmen, zwei Titelgewinne).

Sechs Treffer hat Robert Lewandowski bisher beim Telekom Cup erzielt und ist damit der gefährlichste Angreifer in der Geschichte dieses Turniers. Zum zweiten Mal nach 2017 findet der Telekom Cup in diesem Jahr in der Winterpause vor dem Auftakt der Rückrunde statt. (Lesen Sie hier: Das ist die allererste Wahl beim FC Bayern)

Der Spielplan

13.00 Uhr: Fortuna Düsseldorf - FC Bayern

14.10 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC

15.20 Uhr: Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2

16.30 Uhr: Gewinner Spiel 1 – Gewinner Spiel 2

Verfolgen Sie die Partie des FC Bayern gegen Düsseldorf am Sonntag ab 13 Uhr hier im Liveticker!

Lesen Sie hier: Ex-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld wird 70 - "Man hat nur ein Leben"