Fortuna Düsseldorf: Posse um Vertrag von Trainer Funkel

In Düsseldorf wird gerade heftig über die Zukunft von Trainer Friedhelm Funkel diskutiert. Am Freitag hieß es, der 65-Jährige werde den Verein im Sommer verlassen - Funkel brach bei der Medienrunde in Tränen aus -, am Samstag meldete der Verein, dass man die Gespräche mit Funkel wieder aufnehmen werde.

Die Teilnehmer bleiben in jedem Fall von einem etwaigen Schnee-Chaos verschont: Das Stadiondach der Merkur Spiel-Arena bleibt über die gesamte Dauer geschlossen. Der Stadionrasen wurde während der Vorbereitung an die veränderten Außenbedingungen angepasst, dazu sorgen Heizstrahler für eine völlig neue Atmosphäre.

FC Bayern Titelverteidiger beim Telekom Cup

Der FC Bayern ist das einzige Team, das bisher an allen neun Auflagen des Telekom Cups teilgenommen hat. Vier Mal haben die Münchner diesen Wettbewerb schon gewonnen, zuletzt im Januar und im Juli 2017. Damit steht der Titelverteidiger auch in dieser Statistik ganz oben – vor dem Hamburger SV (sieben Teilnahmen, zwei Titelgewinne).

Sechs Treffer hat Robert Lewandowski bisher beim Telekom Cup erzielt und ist damit der gefährlichste Angreifer in der Geschichte dieses Turniers. Zum zweiten Mal nach 2017 findet der Telekom Cup in diesem Jahr in der Winterpause vor dem Auftakt der Rückrunde statt. (Lesen Sie hier: Das ist die allererste Wahl beim FC Bayern)