Rollstuhlfahrerin (17) mehrfach sexuell belästigt

Wie die Bundespolizei am Sonntag berichtet, wartete die Teenagerin gegen 13.30 Uhr am S-Bahnhof Ismaning auf ihre Freundin um gemeinsam mit dieser die S-Bahn Richtung München zu nehmen. Während die 17-Jährige am Bahnsteig stand, näherte sich dem Mädchen ein betrunkener 26-jähriger Senegalese, der die Jugendliche - gegen deren Willen - zunächst mehrmals im Brustbereich betatschte, dann auf den Münd küsste und anschließend im Intimbereich berührte.