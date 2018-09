48-Volt-Technik für mehr Komfort und weniger Verbrauch

Doch der Mercedes verspricht auch mehr Komfort. Ein acht Zentimeter größerer Radstand schafft mehr Platz zwischen den Achsen, so dass nicht nur die Fondpassagiere mehr Beinfreiheit haben, sondern auch eine dritte Sitzreihe ins Auto passt. Die zweite Reihe lässt sich gegen Aufpreis um zehn Zentimeter elektrisch nach vorn und hinten schieben und die Lehnen können in der Neigung verstellt werden.

Bei allen GLE ist die Bank im Verhältnis 40:20:40 umklappbar. Üppig: Die Gepäckraumgröße mit bis zu 2.055 Liter Stauraum. Ist die Luftfederung Airmatic an Bord, senkt sich das Heck für ein einfacheres Be- und Entladen per Knopfdruck um vier Zentimeter ab.

Weil beim GLE ein 48-Volt-Bordnetz serienmäßig ist, können in Verbindung mit dem als Extra erhältlichen hydropneumatischen, aktiven Fahrwerk ("E-Active Body Control") Federung und Dämpfung an jedem Rad individuell geregelt werden. Der Fahrkomfort soll dadurch steigen und weil sich das Auto auch leicht in die Kurven neigen kann, dürften Fliehkräfte als nicht mehr störend empfunden werden.

Die 48-Volt-Technik hat aber noch einen weiteren den Vorteil – den der Hybridisierung. Via Startergenerator wird der Benziner im GLE 450 kurzzeitig mit 16 kW/22 PS unterstützt. Der Reihensechszylinder leistet 367 PS und soll durch die Elektro-Hilfe mit 8,3 bis 9,6 Litern Super auf 100 Kilometer auskommen. Zudem sind weitere Benziner, Diesel und ein Plug-in-Hybrid geplant – alle mit serienmäßiger Neungang-Automatik.

Zum Preis hält sich Mercedes noch bedeckt, doch günstiger als der Vorgängers wird der neue GLE wohl nicht werden und in etwa auf dem Niveau des neuen BMW X5 liegen. Mit gut 60.000 Euro für die Basisversion sollte man rechnen.