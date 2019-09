Wie hoch ist der Ausländeranteil?

Bei 50 Prozent, schätzt die Tafel-Chefin. "Sie nehmen die Hilfe sehr dankbar an." Zu den Vorkommnissen in Essen, wo der dortige Tafel-Chef 2017 einen "Ausländerstopp" aussprach, sagt sie: "Jeder, der bedürftig ist, hat das Recht, zu uns zu kommen." Chaotische Zustände wie damals in Essen gebe es in München nicht. "Es ist sehr selten, dass sich ein Gast wild aufführt", sagt sie. Dann gibt's einen Platzverweis.