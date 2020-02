Obdachloser reibt Geschlechtsteil an Frau

Wie die Polizei berichtet lag die Frau in der Klinik im Bett und hörte über Kopfhörer Musik, als sie an ihrem Bettende den unbekannten Mann bemerkte. Laut der 51-Jährigen rieb der bekleidete Unbekannte sein Geschlechtsteil an den Füßen der Frau. Als sie daraufhin den Notknopf am Bett betätigte, ergriff der Täter die Flucht.