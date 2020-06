Tatort, Mission: Impossible, ... TV-Tipps am Pfingstmontag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der letzte Schrey, Krimi

Marlies Schrey (Nina Petri), die Gattin des Strickwaren-Herstellers Gerd Schrey, wird am helllichten Tag vor einem beliebten Ausflugslokal umgebracht. Für die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) deutet alles auf eine missglückte Entführung hin. Prompt melden sich die Kidnapper: Sie haben auch Gerd in ihrer Gewalt. Von dessen Sohn Maik (Julius Nitschkoff) fordern sie zwei Millionen Euro Lösegeld. Das Ehepaar Schrey hatte eine Entführungspolice abgeschlossen, die in wenigen Tagen abläuft.