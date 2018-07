Viele Germeringer Berufspendler werden sich also auch in Zukunft erst einmal ins Auto hocken, bevor sie dann in Harthaus in die S-Bahn steigen. Dieses Stations-Hopping spart nämlich satte 30 Euro im Monat (59,90 Euro für die M-Zone statt 89,90 Euro für M+1).

5. Der Gelegenheitsfahrer

Die Einzelfahrkarte wird mit der MVV-Reform teurer. Als Erwachsener zahlt man dafür künftig 3,30 Euro statt bisher 2,90 Euro. Gleichzeitig bleibt aber die Streifenkarte konstant bei 14 Euro. Das macht das Streifenstempeln wieder deutlich attraktiver. Eine Einzelfahrt durch München kostet mit Streifenkarte nämlich künftig 2,80 Euro – und ist dann also sogar zehn Cent günstiger als das Einzelticket aktuell.

Der MVV rechnet vor, dass die Tarifreform in Summe mehr Leuten Geld spart als sie zusätzlich belastet. Der Innenstädter freilich wird da nur gleichgültig grummeln. (AZ-Kommentar: Neuer MVV-Tarif - Unfair und unlogisch)