München - Bei diesem Ball war das Tanzparkett fest in Politiker-Hand! Am Samstag ging in München der traditionelle "Schwarz-Weiß Ball" der CSU über die Bühne. Bereits zum 12. Mal und unter dem Motto "Münchner G’schichten". Und in diesem Jahr erstmals im Traditions-Lokal "Paulaner am Nockherberg", wo einmal im Jahr das Politiker-Derblecken beim Starkbieranstich stattfindet.