Talent, Geschenke und Karaoke Prinz William traut Prinz George Fußball-Karriere zu

Er hat den Fußball vermisst

Während der Corona-Pause hat William die Profi-Fußballspiele vermisst. "Ich habe versucht, so zu tun, als wäre es mir egal, dass es nicht da war", sagte er. "Aber am Ende des dritten Wochenendes vermisste ich ihn wirklich. Das gehört einfach zum Wochenende dazu", so Prinz William.