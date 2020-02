Begeistert zeigt sich der Übungsleiter auch von den Nachwuchsspielern in seinem Kader und versuchte das Spielsystem dahingehend zu ändern. "Auch die jüngeren Spieler haben sich sehr positiv gezeigt und da war für mich klar, die Burschen müssen auf den Platz und sie müssen zeigen, was sie können. Das liegt dann in meiner Hand eine Systematik zu finden, in der die Spieler und die Mannschaft am besten zur Geltung kommen", so Köllner gegenüber "Sport1".