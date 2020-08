Die Moderatorin ist auch eine echte Pferdenärrin und passionierte Reiterin, wie sie ihren Fans in den sozialen Medien zeigt.

Privatleben von Judit Rakers: Hat sie einen Freund?

2009 heiratete Judith Rakers den Finanzexperten Andreas Pfaff. Die Ehe scheiterte allerdings 2017 und das Paar trennte sich. Ob sie wieder einen neuen Freund hat, ist nicht bekannt.

Neue Show für Judith Rakers

Die "Tagesschau" ist für die 44-Jährige nicht die einzige Sendung, für die sie vor der Kamera steht. Seit 2010 moderiert sie an der Seite von Giovanni di Lorenzo die Talkshow "3 nach 9". Für RTL sitzt sie aktuell in der Musikrateshow "I Can See Your Voice" in der prominenten Jury.

