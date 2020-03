Tag zwei der Irlandreise Herzogin Kate und Prinz William widmen sich ihrem Herzensprojekt

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) sind am ersten Tag ihrer Irlandreise unter anderem in den Genuss des traditionellen Guinness-Bieres gekommen. An Tag zwei ging es für das Paar am Mittwochvormittag zu "Jigsaw", dem National Centre for Youth Mental Health. Dort traf es auf Jugendliche und sprach mit ihnen über ihre Erfahrungen. Psychische Gesundheit liegt den Royals bekanntlich besonders am Herzen. Mit ihrer Stiftung unterstützen sie mehrere Charity-Projekte für mentale Gesundheit.