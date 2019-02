Tag eins des Nordirland-Trips Kick it like Kate: Ihre sportliche Belfast-Reise mit Prinz William

Überhaupt demonstrierte die 37-jährige dreifache Mutter ihre Sportbegeisterung. So nahm sie neben dem Fußball-Training auch an einem Kanu-Ausflug im Roscor Youth Village teil. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung in der nordirischen Grafschaft Fermanagh, in der Kindern allerhand sportliche Aktivitäten angeboten werden. Auch beim Bogenschießen wurde die Herzogin gesichtet, während ihr Mann auf einem Schwebebalken um Balance rang.