Tag der Bayerischen Wirtschaft in Brüssel "Wenn die Autoindustrie hustet, ist Bayern krank"

Die richtige Balance ist gefragt

Kritik an Herstellern und Wirtschaft kam vom SPD-Europaabgeordneten Ismail Ertug aus der Oberpfalz. Er verteidigte die ambitionierten CO2-Ziele. "Wo kämen wir da hin, wenn wir alles das machen, was die Lobby will?", schimpfte Ertug. Er will eine Balance finden zwischen Erhalt der Arbeitsplätze und den Klimaschutzzielen. Auf europäischer Ebene geht das Ringen in den nächsten Tagen erst richtig los. Kommende Woche will zunächst das EU-Parlament seine Position festlegen.

Für die Autobauer heißt es bis dahin: abwarten und auf niedrige Vorgaben hoffen – einen Husten soll weder BMW noch Audi bekommen. Ansonsten droht in zwei Jahren in der Bayern-Vertretung in Brüssel ein "Tag der kranken Bayerischen Wirtschaft".