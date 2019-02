VfL Osnabrück: "Bei uns hebt keiner ab"

Sie selbst haben als Spitzenreiter fünf Punkte Vorsprung. Sind Sie schon so weit zu sagen: Wir ziehen das Ding jetzt durch?

Es lässt sich jedenfalls ganz gut aushalten an der Tabellenspitze (lacht). Wir wissen alle, dass die Saison noch lang ist. Aber wir sind klar in der Birne, bei uns hebt keiner ab. Wenn ich behaupten würde, wir würden nicht gerne aufsteigen, würden Sie mich vermutlich nicht ernst nehmen. Von daher: Natürlich wollen wir das, wie wohl jede Mannschaft in der Dritten Liga aufsteigen will oder muss. Jetzt liegt es an uns, es bis zum Schluss durchzuziehen.

Wie schätzen Sie die Konkurrenz ein? Der KFC Uerdingen etwa hat nochmal aufgerüstet, auch mit Ex-Löwe Grimaldi.

Schon verrückt, was in Uerdingen passiert. Nach dem Rauswurf des Trainers (Stefan Krämer, d. Red.) herrscht ein bisschen Chaos. Von den Namen her eine Top-Truppe, aber vom Teamgefüge her sind sie sicher nicht am stärksten. Der KSC spielt sehr konstant und wird bis zum Schluss oben dran sein, ich schreibe auch meinen Ex-Klub Haching noch nicht ab. Egal ob jetzt bei Sechzig oder woanders: Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen. Am letzten Spieltag spielen wir gegen Haching – im Optimalfall können wir dann beide eine Aufstiegsparty schmeißen.

