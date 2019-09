Kopfstoß: Randalierer widersetzt sich Ingewahrsamnahme

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, soll der Randalierer Passanten belästigt und versuchsweise auch attackiert haben. Als die Polizeibeamten den 48-jährigen Wohnsitzlosen an einem Brunnen am Viktualienmarkt antrafen und ihn in Gewahrsam nehmen wollten, widersetzte sich der Mann und versetzte einem 23-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß. Durch diese Attacke wurde der junge Polizist verletzt und war infolgedessen nicht mehr dienstfähig.