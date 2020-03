Auch Attacke in Sendling wird geprüft

Eine dritte Attacke ereignete sich am 27. Februar in Sendling. Opfer war ein zehnjähriger Schüler, der mittags auf dem Weg zur Skaterbahn an der Brudermühlstraße war. Ein Mann packte den Buben von hinten und fasste ihm mit der Hand in die Hose. Als Passanten näher kamen, ergriff der Unbekannte die Flucht. Der Sextäter wird ebenfalls als etwa 1.80 Meter großer Mann beschrieben. Er ist etwa 18 Jahre alt, hat helle Haare und auffallende Muttermale im Gesicht.