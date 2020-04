Täter nahmen sich sechs Stunden Zeit

Am späten Abend des 7. März 2019 drangen die Angeschuldigten (45, 48) in die Tiefgarage des Europäischen Patentamtes in der Bayerstraße ein, sie ist mit einer Schranke gesichert. Sechs Stunden nahmen sich die Diebe laut Anklage Zeit, um die Tiefgarage nach lohnenswerter Beute – insbesondere hochwertigen Motorrädern – zu durchsuchen.