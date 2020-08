München - Jeder noch so kleine Hinweis könnte eine Spur zum mutmaßlichen Täter bedeuten. Nach einer Vergewaltigung am See Allacher Lohe am Dienstag hat die Münchner Polizei am Sonntag erneut einen Zeugenaufruf gestartet und den Kreis der potenziellen Hinweisgeber erweitert. In einer Mitteilung werden "alle Personen, die sich am Dienstag, 11.08.2020, von 20:30 bis 21:30 Uhr im Bereich des Sees in dem Naturschutzgebiet in der Allacher Lohe befanden", gebeten sich bei der Polizei zu melden.