Nachdem der Mann wegen einer fehlenden gültigen Fahrkarte von der Polizei kontrolliert wurde, konnten die Beamten mehrere Rohrbomben im Gepäck des Täters feststellen. Nach der Festnahme wurden auf Hinweise des Täters hin zwei Gebäude in Waldkraiburg, sowie eine Tiefgarage in Garching an der Alz kontrolliert. Da es Hinweise auf gefährliche Gegenstände gab, wurden die Personen in den Gebäuden sowie im Umkreis evakuiert. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Rohrbomben, sowie in der Wohnung des Täters eine scharfe Pistole sowie diverse beweiserhebliche Gegenstände gefunden.