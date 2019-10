In einem der Clubs lernte die Norwegerin einen 26-Jährigen aus Röhrmoos im Landkreis Dachau kennen. Die beiden feiern gemeinsam. Gegen 5.30 Uhr wechseln sie das Lokal. In der Landwehrstraße wird ihr Begleiter dann zudringlich, wirft sie in einem Hauseingang zu Boden und fasst ihr zwischen die Beine.