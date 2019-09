Traunstein - Ein 28 Jahre alter Mann soll am vergangenen Samstagnachmittag seine Arbeitskollegin vergewaltigt haben. Das Opfer, eine junge Frau, konnte noch am Samstag persönlich Anzeige bei der Polizeiinspektion in Prien am Chiemsee erstatten, so das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.