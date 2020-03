München - "Seit der Tat ist nichts mehr, wie es war." Hans F. (54) wurde im Januar 2019 überfallen. Der Täter hatte sich von hinten auf sein Opfer gestürzt, das daraufhin hinfiel und sich eine blutende Nase und eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog.

Schlimmer noch sind die psychischen Folgen. Hans F. hat seitdem Angst im Dunkeln, Albträume und bekommt oft Ausschlag, wenn er sich an die Tat in der Nähe einer Unterführung am S-Bahnhof Trudering erinnert.