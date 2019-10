Ali David S. zeigte Interesse an Breivik

Während der Tat an sich also ein Bündel an Motiven zugrunde lagen, lässt sich die Eingrenzung der Zielgruppe auf die rechtsextremistische Orientierung von Ali David S. zurückführen. Diese zeigten sich in "massiven ausländer- und menschenfeindlichen Abwertungen und durch sein Interesse an dem rechtsmotivierten Attentäter Breivik." Der Norweger hatte am 22. Juli 2011, also exakt fünf Jahre vor der Tat am OEZ, in Oslo einen Bombenanschlag verübt und anschließend auf der Insel Utoya Dutzende junge Menschen erschossen. Bei dem rechtsextremistischen Anschlag starben 77 Menschen.