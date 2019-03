München - Wegen der Gründung einer Terroreinheit in Syrien ist ein 33 Jahre alter Mann zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München (OLG) habe den Angeklagten am Donnerstag wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt, berichtete ein Sprecher nach dem Urteilsspruch.