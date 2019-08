München - Es war ein rechtes Hin und Her mit dem alten Kraftwerk an der Isar: Augustiner wollte dort einen Gastrobetrieb für Flanierer und Spaziergänger einrichten. Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen hatte für die Idee allerdings nicht viel übrig und protestierte: Mitten im Landschaftsschutzgebiet habe ein solcher Betrieb nichts verloren, so die Begründung. Als es auch mit überarbeiteten Plänen nichts wurde, zog Augustiner sich zurück.