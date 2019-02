München - Das Eisbach-Surfen ist in München bekannt und beliebt, bei den Wassersportlern wie auch bei allen anderen, die ihnen gerne zuschauen. Die Welle am Haus der Kunst ist aber nicht der einzige Surf-Spot der Stadt. Die weiteren an der Floßlände in Thalkirchen oder am Dianabad im Englischen Garten sind jedoch immer wieder umstritten. An der Floßlände fließt oft nicht genug Wasser.