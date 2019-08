Der Spanier Thiago steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) nach einer Spielpause wegen Problemen an der Halswirbelsäule gegen Schalke vor einer Rückkehr in die Münchner Startelf. "Da sind wir sehr zuversichtlich", sagte Kovac zum Einsatz des Spaniers. Nationalspieler Joshua Kimmich dürfte dann wieder aus dem Mittelfeld in die Verteidigung rücken.