Čeferin sieht Finale als "Testballon"

"Einerseits war es uns wichtig zu zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten Fußball gespielt werden kann, andererseits verliert unser Sport ohne die Fans einen Teil seines Charakters", erklärte Uefa-Präsident Aleksander Čeferin die Entscheidung. Der Superpokal sei ein "Testballon" für die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien, so Čeferin weiter.