Was das ist, daran lassen die Dortmunder keinen Zweifel. Der BVB will den Bayern - im Gegensatz zur vergangenen Saison - dieses Mal offen und von Beginn an den Kampf ansagen. Das erklärte Ziel ist die Meisterschaft. "Wir waren von zuletzt 34 Spieltagen an 21 Tabellenführer und am Ende nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern", begründet Watzke die offensive Herangehensweise: "In Verbindung mit den sinnvollen Transfers, die wir gemacht haben, haben wir den Anspruch für uns abgeleitet, nun den nächsten Schritt gehen zu wollen. Wir versuchen es jedenfalls, und das muss legitim sein." Der ausdrückliche Wunsch, das genauso nach außen zu kommunizieren, sei "aus der Mannschaft heraus entstanden". Dortmund schaltet in den Angriffsmodus.