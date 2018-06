Super-Recogniser können selbst in großen Menschenmengen bestimmte Personen erkennen und sie auf verschiedenen Aufnahmen wiederfinden. In Fußballstadien funktioniert das, auf Konzerten, bei Demos, an Flughäfen, selbst im dichtesten Getümmel auf der Wiesn. Es wäre sogar möglich, Gefährder oder auch Terroristen frühzeitig zu identifizieren.