Zum dritten Mal nacheinander und zum neunten Mal in der Ära Brady spielen die Patriots in der NFL um den großen Preis. Durch ein 37:31 nach Verlängerung über die Kansas City Chiefs hat es das Team aus Foxborough ins Endspiel in der Nacht zum 4. Februar (0.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) geschafft. In Atlanta geht es beim Super Bowl LIII gegen die Los Angeles Rams, die nach einem Blackout der Schiedsrichter die New Orleans Saints ausschalteten (26:23 n.V.).