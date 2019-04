Wolfratshausen – Ein vierjähriger Bub hatte unglaubliches Glück bei einem folgenschweren Unfall am Samstagabend in Waldram bei Wolfratshausen. In der Faulhaber Straße hatte gegen 18.20 Uhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Wolfratshausen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, plötzlich Gas gegeben und war nach links von der Straße abgekommen.