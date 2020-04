Tags zuvor hatten die Schweden-Royals launisch gezeigt, dass sie mit vielen Bürgern im selben Boot sitzen und die Osterfeierlichkeiten nicht gemeinsam mit der ganzen Familie begehen können. Auf dem royalen Instagram-Account posteten sie einen Videozusammenschnitt aller schwedischer Königsfamilien. Eine kleine Sensation für alle Fans, denn damit waren die Royals erstmals seit der Taufe von Prinzessin Adrienne (der Tochter von Prinzessin Madeleine und Christopher O’Neill) im Jahr 2018 wieder gemeinsam zu sehen.

Auch Prinzessin Madeleine und Chris O’Neill selbst und Kronprinzessin Sofia und Carl Philip und zeigten auf Instagram Bilder von der virtuellen Zusammenkunft.

Die norwegische Königsfamilie: Bunte Blumenpracht

Leider keine persönlichen Einblicke, dafür mehrere Fotos der bunten Blumenbeete vor dem königlichen Schloss in Oslo schickten die norwegischen Royals. Darunter zu lesen: "Ein Gruß aus dem Schlosspark in Oslo, wo die Frühlingsblumen in voller Blüte stehen. Frohe Ostern!"

Fürstin Charlène von Monaco: Die Kids beim Gärtnern

Auch die Royals in Monaco kümmern sich um ihren Garten. Auf den drei Fotos, die Fürstin Charlène auf Instagram zeigt, sind Tochter Gabriella und Sohn Jacques beim Buddeln zu sehen. Darunter steht: "Wir senden Heilung und Liebe in die Welt. Wir vermissen euch, bis bald. Frohe Ostern!"

Die luxemburgische Königsfamilie - ein ganzes Album voller Erinnerungen

Die großherzogliche Familie schwelgt in Erinnerungen an bessere Zeiten und lässt die Welt dran teilhaben. "Frohe Ostern (auf Luxemburgisch und Französisch)", schreiben sie dazu und weiter: "Schauen Sie sich zu diesem Anlass einige unveröffentlichte Schnappschüsse der Großherzoglichen Familie während der Osterferien 1986 und 1987 an."

Lesen Sie hier: Sportlich bis festlich - So feiern die Promis Ostern