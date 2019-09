Windach - Eine junge Frau ist auf der Autobahn 96 aus einem fahrenden Auto gestürzt und gestorben. Die 28-Jährige aus dem Landkreis Landsberg am Lech sei durch eine offene Schiebetür auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ereignet hatte sich der tödliche Unfall der Polizei zufolge am Vortag.