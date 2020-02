Heidi hätte bei dem ganzen Feuer gerne "Bratwürstchen mit Gewürzketchup" gehabt, so heiß ging es am Set in Costa Rica zu. Doch obwohl es beim Action-Shooting genug Flammen spuckte und Rauch qualmte, musste die Model-Mama konsterniert feststellen, dass ihre "Meeedchen" "ganz schön unsportlich" wären. Die logische Konsequenz war ein morgendliches Extrem-Work-Out am Strand. Doch die meisten Teilnehmerinnen verwechselten bisher anscheinend Sport treiben mit Abnehmen und so war das Intervall-Training mit Fitness-Coach Gabriel ganz schön ernüchternd.