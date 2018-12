Nach der 0:1-Niederlage beim FC Bayern hatte sich Werner offensiv bei "Sky" und in der Mixed Zone zu einem möglichen Wechsel nach München geäußert: "Wenn man in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich von Leipzig aus nur einen Klub, zu dem man wechseln kann." Eine Aussage, die wohl nur auf die Bayern schließen lässt. (Lesen Sie hier: 1:0 gegen RB Leipzig - FC Bayern ackert sich zum Sieg)