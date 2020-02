Matthäus hat vier Meisterkandidaten

Nicht nur an Champions-League-Spieltagen wie an diesem Mittwoch ist Matthäus für den Sender im Einsatz, es gibt schon länger eine Kolumne von ihm, inzwischen auch einen Podcast. Zudem fungiert der frühere Bayern-Kapitän als Experte beim Topspiel am Samstagabend. Diesmal trifft Schalke 04 auf RB Leipzig, einen Klub, den Matthäus sehr schätzt. "Das System RB Leipzig ist sensationell gut, auch das Scouting", sagt Matthäus im Gespräch mit der AZ.