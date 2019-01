Ein Vakuum, das erst einmal ausgefüllt werden muss. "Von der Konstitution her ist er ein klassischer Stoßstürmer. Deswegen müssen wir schauen, dass sein Integrationsprozess in unsere Spielidee schnell funktioniert", sagte Gorenzel weiter über die (womögliche) Express-Lösung Owusu und bekräftigte: "Wir haben nicht viel Zeit." So wenig Zeit, dass der Angreifer den Medien bislang nicht persönlich vorgestellt wurde. Was eigentlich Usus in Giesing ist – und in der gesamten Branche.