Stürmer des TSV 1860 über Aufstieg Geständnis von Markus Ziereis: "Es gibt auch ein paar verborgene..."

Was folgte, war der schon jetzt legendäre Aufstieg durch den Erfolg in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2, 2:2), der Platzsturm nach dem Rückspiel im Grünwalder Stadion und die Aufstiegsparty bis zum Morgengrauen. Auch Stürmer Markus Ziereis hat so seine Erinnerungen an Sechzigs Kollektivjubel.